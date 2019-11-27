Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8 % от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности составил более 52 миллионов рублей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Полицейскими проведено 12 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26