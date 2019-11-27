По версии следствия, обвиняемые в течение двух недель похищали металлические элементы с железнодорожного полотна.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы и её 50-летнего сожителя. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Обвиняемые были задержаны оперативными сотрудниками в сентябре текущего года после поступившего в полицию сообщения о хищении металлических элементов с железнодорожного полотна, ведущего к складу одного их предприятий.Сумма причиненного ущерба составила 46 000 рублей.По версии следствия, сожители в течение двух недель регулярно приезжали на автомобиле к месту, где находятся железнодорожные пути, и, используя гвоздодер, демонтировали более 80 металлических подкладок. Общая масса похищенных изделий превысила 500 килограммов.Похищенное фигуранты сдали в пункт приема лома.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.