Обвиняемых задержали в сентябре

В Муроме завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы и её 50-летнего сожителя, обвиняемых в краже 500 кг металла с железной дороги, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Обвиняемых задержали в сентябре после полученного сообщения о хищении элементов железной дороги, ведущей к складу местного предприятия. Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей.По версии следствия, сожитеди планировали кражу в течение двух недель, приезжая на место каждый день, чтобы подготовить план действий. Используя гвоздодёр, они демонтировали более 80 металлических подкладок массой 500 кг и сдали их в пункт приёма лома.Дело направлено в суд.