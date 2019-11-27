Всего, по данным ведомства, с начала 2019 года уничтожено почти 14 тонн запрещённой продукции

Во Владимирской области уничтожили более 80 кг яблок без маркировки, сообщает Россельхознадзор по Владимирской области.21 ноября специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Владимирской таможни в Муроме проверили складское помещение местного предприятия, где и обнаружили запрещённые к ввозу фрукты.Всего, по данным ведомства, с начала 2019 года уничтожено почти 14 тонн запрещённой продукции.