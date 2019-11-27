Всего с начала года во Владимирской области изъято и уничтожено почти 13 тонн запрещенной растительной продукции неизвестного происхождения.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области уничтожило партию яблок общим весом более 180 кг, ввезенных без сопроводительных документов, говорится в сообщении ведомства.Как уточняется, специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Владимирской таможни провели проверку в отношении муромского предпринимателя. В ходе осмотра складского помещения была выявлена запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации продукция растительного происхождения - яблоки свежие общим весом 81,1кг без маркировки. Предприниматель не представил документы на продукцию, подтверждающие ее происхождение, качественное состояние, фитосанитарную безопасность. Продукция изъята уничтожена на городской свалке Мурома.Всего с начала года во Владимирской области изъято и уничтожено почти 13 тонн запрещенной растительной продукции неизвестного происхождения.