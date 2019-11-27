В Великом Новгороде мужчина зверски избил приятеля за педикулез. От полученных травм пострадавший скончался. Жуткий случай произошел в общежитии на улице Щусева в ночь на 26 ноября. Пьяный ..

В Великом Новгороде мужчина зверски избил приятеля за педикулез. От полученных травм пострадавший скончался.Жуткий случай произошел в общежитии на улице Щусева в ночь на 26 ноября. Пьяный местный житель набросился с кулаками на знакомого, который часто чесался. После избиения нападавший заставил приятеля пойти в душ и помыться, чтобы избавиться от вшей. Там пострадавший умер от множественных переломов.Правоохранители возбудили уголовное дело. В отношении мужчины избирают меру пресечения, сообщает .