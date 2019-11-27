Житель Ноябрьска привязал пса к капоту машины и таким образом выгуливал. В какой-то момент поводок начал заматываться, и животное чуть не попало под машину. По данным телеграм-канала Hue, ..

Житель Ноябрьска привязал пса к капоту машины и таким образом "выгуливал". В какой-то момент поводок начал заматываться, и животное чуть не попало под машину.По данным телеграм-канала Hue, водитель вышел и отвесил собаке пинка. Соседи, ставшие свидетелями садистской прогулки, написали заявление в полицию. Зооактивисты уже ищут животному новых хозяев. Уточняется, что злоумышленник может избежать серьезного наказания.