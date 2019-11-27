В одном из парков городского округа Люберцы местные жители обнаружили труп мужчины на детской площадке. О жуткой находке они рассказали в социальных сетях. В этом парке гуляют наши дети. ..

В одном из парков городского округа Люберцы местные жители обнаружили труп мужчины на детской площадке. О жуткой находке они рассказали в социальных сетях."В этом парке гуляют наши дети. Парк очень хороший, но находится далеко, и народу мало. А после этого еще и подумаешь, вести ребенка или нет, еще испугаешь", – приводит слова одной из пользовательниц .В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что проводят проверку. Они устанавливают личность мужчины, а также причины и обстоятельства смерти.