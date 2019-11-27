Коммунальщики Приамурья четвертые сутки работают в усиленном режиме: расчищают дороги и тротуары, посыпают их песком и реагентами.

Коммунальщики Приамурья четвертые сутки работают в усиленном режиме: расчищают дороги и тротуары, посыпают их песком и реагентами.Большую часть дорог удалось очистить от наледи. В ряде районов возобновилось автобусное сообщение. Однако южные направления до сих пор заблокированы. Автобусы там не ходят и извозом занимаются частники.Почти половина школьников Благовещенска занимается дистанционно. Травматизм в городе по-прежнему высокий. В сутки за помощью к медикам обращается до 150 человек, в среднем по 6 в час. Все ждут улучшения ситуации, отмечает телеканал "Россия 24".