Особое отношение к профессиональному празднику - у курсантов Дальневосточного военного училища. Там морских пехотинцев готовят уже более 60 лет.

Особое отношение к профессиональному празднику — у курсантов Дальневосточного военного училища. Там морских пехотинцев готовят уже более 60 лет.Накануне праздника "моржи" училища провели заплыв в месте слияния рек Амур и Зея. Группа из 40 человек, впереди которой был курант с флагом пехоты, проплыла по сложному маршруту. Путь проходил через льды замерзших рек, при температуре воды всего лишь 2 градуса тепла и температуре воздуха — минус 20.Морпехи училища регулярно совершают заплывы в ледяной воде, отмечает телеканал "Россия 24". Сейчас их впервые стали обучать ведению подводного боя с использованием специального оружия.