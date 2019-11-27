Помощь в размере 50 рублей с 1994 года получают работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком.

Помощь в размере 50 рублей с 1994 года получают работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком. Кроме того, выплаты получают женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Причина прекращения выплат -указ от 1994 года о выплатах в 50 рублей утратил силу, поскольку теперь семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте, сообщает РИА Новости