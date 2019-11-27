В Самарской области возобновляется суд над маньяком Олегом Рыльковым по прозвищу тольяттинский потрошитель. На его счету как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей. На этот раз его обвиняют в убийствах двух девочек, которые не обошлись без сексуального насилия. Уголовное дело будет рассматривать суд Самарской области.

В Самарской области возобновляется суд над маньяком Олегом Рыльковым по прозвищу "тольяттинский потрошитель". На его счету как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей. На этот раз его обвиняют в убийствах двух девочек, которые не обошлись без сексуального насилия. Уголовное дело будет рассматривать суд Самарской области.Как сообщает "Вести Самара", два преступления не могли раскрыть больше 20 лет. Рыльков сам сознался в них. По версии следствия, в августе 1994 года он заманил 15-летнюю девочку в лес, после чего изнасиловал и убил. Таким же образом в апреле 1997 года он убил 8-летнюю жительницу региона. Правоохранители проверили слова маньяка, затем провели следственные эксперименты на месте происшествий. Психолого – психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступлений Олег Рыльков находился в дееспособном состоянии. Расследование уголовного дела заершено и направлено на рассмотрение в суд.Напомним, что за предыдущие преступления "тольяттинский потрошитель" был приговорен к пожизненному заключению в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Однако в последнее время его содержат в учреждениях Самарского региона. Он уже пытался выйти на свободу по состоянию здоровья.