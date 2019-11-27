Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-v-sarove-voennosluzhashhim-rosgvardii-vruchili-klyuchi-ot-novyx-kvartir.html" target="_blank">В Сарове военнослужащим Росгвардии вручили ключи от новых квартир</a> - Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.
[url=https://33live.ru/novosti/27-11-2019-v-sarove-voennosluzhashhim-rosgvardii-vruchili-klyuchi-ot-novyx-kvartir.html]В Сарове военнослужащим Росгвардии вручили ключи от новых квартир[/url] - Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.