Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.

Гвардейцы Нижегородской области обеспечивают охрану Федерального ядерного центра. Более трехсот семей переедут в новенькие пятиэтажки.Квартиры с ремонтом и улучшенной планировкой, отмечает телеканал "Россия 24". Недавно в Сарове также сдали общежитие для контрактников на 113 мест.