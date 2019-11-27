В Москве стартовал финал Национального межвузовского чемпионата Молодые профессионалы - Ворлдскиллс Россия. В ближайшие дни участники будут обсуждать будущее высшего образования в условиях стремительной цифровой трансформации.

В Москве стартовал финал Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы — Ворлдскиллс Россия". В ближайшие дни участники будут обсуждать будущее высшего образования в условиях стремительной цифровой трансформации, сообщает телеканал "Россия 24"."Надо понимать, что Ворлдскиллс Россия — это окно для международных практик, которые в принципе призывают международное сообщество включаться в процесс. У нас есть Ворлдскиллс интернешнл, в котором мы участвуем с нашей сборной, и мы участники именно международного сообщества. Здесь мы уже притягиваем международные практики непосредственно к нам на чемпионат, чтобы они показали их возможности, и, в том числе, попробовали именно с нашими конкурсантами добиться результатов лучших, которые они могут показать на этом чемпионате", — заявил Сергей Куколев, директор Департамента по работе с образовательными организациями.