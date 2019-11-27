Сегодня станет известна окончательная схема движения по Пекинке

26 ноября в микрорайоне Юрьевец прошёл . По информации «Владимирских ведомостей» у здания местной администрации собрались около 100 человек.Шумиху поднял местный житель, бывший сотрудник мэрии Александр Лазарев, который из СМИ узнал о том, что помимо левых поворотом в черте города Владимира, на М-7 также планируют убрать единственный выезд на трассу из Институтского городка, микрорайонов Пиганово, Спасское, Мосино и Оборино.С пришедших Лазарев собрал подписи и в ближайшее время планирует отправить заявление на имя сити-менеджера города Владимира Андрея Шохина с просьбой . Следующим шагом будет такое же письмо в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и лично губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину.Напомним, недавно стало известно, что в новой схеме ФАД М-7 «Волга», разработанной «Упрдор Москва-Нижний Новгород» планируют ликвидировать левые повороты на Пекинке. В мэрии города Владимир заявили, что , после чего в федеральной компании заявили, что и 27 ноября опубликуют её новый вариант, учитывающий просьбы горожан.