Профессор Эдуард Маркин стал лауреатом фестиваля в номинации «Лучший дирижер».

Владимирская хоровая капелла мальчиков и юношей под управлением Эдуарда Маркина на V Всероссийском хоровом фестивале одержала самую крупную победу, получив диплом Гран-при. Хоровая культура Владимирской области впервые отмечена столь крупной наградой российского масштаба. Создатель капеллы и ее главный дирижер, народный артист России, профессор Эдуард Маркин стал лауреатом фестиваля в номинации «Лучший дирижер». С очередным триумфом его поздравил Андрей Шохин. Сообщили в пресс-службе мэрии.Члены жюри во главе с профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, руководителем Академического большого хора «Мастера хорового пения», народным артистом РФ Львом Конторовичем подчеркнули, что владимирцы по праву входят в элиту хоровой культуры России.Фото пресс-службы обладминистрации.