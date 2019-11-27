Открытой сменной общеобразовательной школе № 8 с нового года будет урезано финансирование

Напомним. Об этом директор школы Юрий Куликов узнал из Проекта постановления губернатора. На слушаниях в Законодательном собрании Ольга Беляева заявила, что норматив заочного обучения приведен в соответствии с требованиями 99 статьи федерального закона "Об образовании в РФ" 2012 года.Сегодня на заседании Владимирского горсовета депутат Дмитрий Кушпита призвал не допустить, чтобы из-за непродуманного решения администрации Владимирской области закрылось востребованная жителями города образовательное учреждение. Он предложил срочно начать переговоры с коллегами из областного Законодательного Собрания, чтобы ко времени второго чтения регионального бюджета на 2020 год финансирование вечерних сменных общеобразовательных школ было сохранено на прежнем уровне, сообщает пресс-центр Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.