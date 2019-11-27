Рейд на водохранилище Содышка проводился в рамках месячника по безопасности людей на водных объектах. В рейде приняли участие инспекторы ГИМС

Рейд на водохранилище Содышка проводился в рамках месячника по безопасности людей на водных объектах.В рейде приняли участие инспекторы ГИМС и представители администрации Октябрьского района города Владимира.Сейчас на Содышке лед достиг 10 см – такая толщина считается безопасной. Но около плотины, где находится водосброс – самое опасное место водоема. Выходить на лёд там категорически запрещено, о чем и предупреждают знаки.Инспекторы ГИМС рекомендовали рыбакам не выходить на лёд без элементарных спасательных средств, провели с ними беседы по теме обеспечения личной безопасности на льду, рассказали о том, как помочь человеку, провалившемуся под лёд. Рыбаки, конечно, о правилах безопасности знают, но, увы – ни у кого не оказалось с собой элементарных средств спасения. Обещали исправиться…