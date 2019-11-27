2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали - таков итог Всероссийского турнира по тяжелой атлетике для спортсменов из Владимира.

2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали - таков итог Всероссийского турнира по тяжелой атлетике для спортсменов из Владимира. Турнир памяти Олимпийского чемпиона А. П. Курынова проходил с 21 по 24 ноября в городе Зеленодольске, в Татарстане. Лучшими в весовых категориях «96 кг» и «Свыше 109 кг» стали Азат Афян и Арсений Спицин.Вторые места среди мужчин достались Владиславу Назарову и Степану Зимину, выступавшим в весовых категориях «81 кг» и «109 кг».Бронзовую медаль среди мужчин в весовой категории «55 кг» выиграл Леонид Дорофеев. Ещё две бронзовые награды достались Светлане Кокуновой и Татьяне Треусовой, выступавшим в весовых категориях «64 кг» и «71 кг»Все спортсмены являются воспитанниками Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике им. П.В. Кузнецова, сообщает пресс-служба администрации области