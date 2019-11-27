Владивосток теперь официально - столица Приморья. Закон об административном центре приняли в среду сразу в трех чтениях - на заседании Заксобрания края. В декабре 2018 года - Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Владивосток теперь официально — столица Приморья. Закон об административном центре приняли в среду сразу в трех чтениях — на заседании Заксобрания края. В декабре 2018 года — Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Однако статус краевой столицы город получил лишь сейчас — спустя почти год, отмечает телеканал "Россия 24".