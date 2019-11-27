Сегодня телеведущей Виктории Боне исполняется 40 лет. В столь сознательном возрасте звезда по-прежнему не торопится под венец. Однако навсегда ли Викторией принято это решение – Дни.ру узнали у эксперта.
Сегодня телеведущей Виктории Боне исполняется 40 лет. В столь сознательном возрасте звезда по-прежнему не торопится под венец. Однако навсегда ли Викторией принято это решение – "Дни.ру" узнали у эксперта.
"Следующий
год для Виктории будет интересным и насыщенным событиями. Ей важно встретить
мужчину своей мечты. И в этом году Вику ждут не один, а два весьма необычных романа.
Влюбиться, правда, ей не удастся – Боня слишком прагматичная девушка, которая постоянно
все взвешивает и продумывает, – рассказывает о будущем телеведущей . – В ней больше нет той легкости, как раньше. Блогер глобально
разочаровалась в мужчинах. Сейчас она считает, что от представителей сильного
пола надо брать все и по максимуму, и жалеть их не стоит".
Те
двое мужчин, о которых была речь выше, так же будут рассмотрены Викой с
рациональной точки зрения. "В накладе она по любому не останется, и я даже
рекомендую ей, с ними пообщаться подольше. У нее продолжится жизнь за границей,
но Москва ее тянет, и в 2020 году она будет здесь частым гостем. В Москве ей
легко зарабатывать, это ее кормушка", – говорит она.
27 Ноя 2018 в 6:40 PST
По
словам гадалки, у Бони есть мечта – завести еще одного ребенка. Она будет подбирать
кандидата на роль отца среди статусных мужчин своего окружения. Ребенок должен
быть красивым, здоровым и перспективным. Поэтому отказ от замужества – не
пиар-ход, а жизненная позиция на данном этапе. Решить вопрос с поиском партнера
и родить еще одного малыша ей в итоге удастся.
Относительно
заработка, у Виктории Бони год отличный. За рубежом она наберется отличных
связей, благодаря которым удастся осуществить задуманное, но уже в Москве. "С
одной стороны, Боня человек с холодным умом, но иногда природная эмоциональность
берет верх, и все размываемся. Она отходит от поставленных задач. Ей придется
научиться контролировать себя, чтобы не терять деньги, так как ей свойственна неуправляемость,
которая ведет к большим денежным рискам и потерям", – сказала Абравитова.