Сегодня телеведущей Виктории Боне исполняется 40 лет. В столь сознательном возрасте звезда по-прежнему не торопится под венец. Однако навсегда ли Викторией принято это решение – Дни.ру узнали у эксперта.

Сегодня телеведущей Виктории Боне исполняется 40 лет. В столь сознательном возрасте звезда по-прежнему не торопится под венец. Однако навсегда ли Викторией принято это решение – "Дни.ру" узнали у эксперта."Следующийгод для Виктории будет интересным и насыщенным событиями. Ей важно встретитьмужчину своей мечты. И в этом году Вику ждут не один, а два весьма необычных романа.Влюбиться, правда, ей не удастся – Боня слишком прагматичная девушка, которая постоянновсе взвешивает и продумывает, – рассказывает о будущем телеведущей . – В ней больше нет той легкости, как раньше. Блогер глобальноразочаровалась в мужчинах. Сейчас она считает, что от представителей сильногопола надо брать все и по максимуму, и жалеть их не стоит".Тедвое мужчин, о которых была речь выше, так же будут рассмотрены Викой срациональной точки зрения. "В накладе она по любому не останется, и я дажерекомендую ей, с ними пообщаться подольше. У нее продолжится жизнь за границей,но Москва ее тянет, и в 2020 году она будет здесь частым гостем. В Москве ейлегко зарабатывать, это ее кормушка", – говорит она.27 Ноя 2018 в 6:40 PSTПословам гадалки, у Бони есть мечта – завести еще одного ребенка. Она будет подбиратькандидата на роль отца среди статусных мужчин своего окружения. Ребенок долженбыть красивым, здоровым и перспективным. Поэтому отказ от замужества – непиар-ход, а жизненная позиция на данном этапе. Решить вопрос с поиском партнераи родить еще одного малыша ей в итоге удастся.Относительнозаработка, у Виктории Бони год отличный. За рубежом она наберется отличныхсвязей, благодаря которым удастся осуществить задуманное, но уже в Москве. "Содной стороны, Боня человек с холодным умом, но иногда природная эмоциональностьберет верх, и все размываемся. Она отходит от поставленных задач. Ей придетсянаучиться контролировать себя, чтобы не терять деньги, так как ей свойственна неуправляемость,которая ведет к большим денежным рискам и потерям", – сказала Абравитова.