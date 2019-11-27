Финансирование сократилось в 10 раз

Во Владимире не станет Открытой (сменной) общеобразовательной школы №8, появившейся в 1959 году. Об этом стало известно на заседании Заксобрания Владимирской области, прошедшем 26 ноября.Основная причина такого решения заключается в том, что финансирование вечерних школ сократилось с 35730 рублей до 3544 рублей в год. Таким образом, средств может хватить лишь до февраля, несмотря на то, что учебный год в самом разгаре.Сейчас в учреждение обучаются почти 400 человек. Ежегодно там порядка 80 учеников получают аттестаты 9-го класса и 40-50 учеников заканчивают среднюю школу в целом. Помимо этого, на базе школы №8 свои занятия проводит Владимирский базовый медицинский колледж.Судьба учеников и учителей пока остаётся не ясной. Вероятнее всего, дело дойдёт до суда.