В ноябре право на отпуск получили 9 осужденных

Во Владимире осужденные, готовящиеся к освобождению, или те, кто отличились хорошим поведением, получили возможность отправиться в отпуск на волю. Максимальный срок отпуска – 15 суток, сообщает УФСИН по Владимирской области.В ноябре право на отпуск получили 9 осужденных из ИК-3, ИК-5 и СИЗО-1. Время пребывания на свободе заключённым засчитывают в срок отбывания наказания, но, в случае, если кто-то вернётся не в срок, его ждёт уголовная ответственность.