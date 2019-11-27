Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу Россия 24 рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Депутаты приняли профицитный бюджет, а это значит, что все
обязательства будут исполнены. Санкции, падение цен на нефть
и другие негативные факторы на это не повлияют, подчеркнул законодатель.
Одним из приоритетов при принятии документа стал вопрос
сбалансированности бюджетов регионов. Володин указал на важность создания
условий для их развития. С этой целью парламентарии распределили подавляющее
большинство бюджетных трансфертов, до января они будут доведены до регионов,
отметил Володин.
Принятые меры позволят уже с весны начать строительство
социальных объектов на местах. Вместе с изменениями в 44-й ФЗ это повысит
эффективность расходования бюджетных средств, уверен законодатель.
Для развития регионов не менее важна их инвестиционная
привлекательность. Поспособствовать притоку денег в субъекты Федерации должен
пакет законопроектов и поощрении капиталовложений. В первом чтении документы
будут рассмотрены 10 декабря.
Минимальный размер инвестиций может быть разным для той или
иной отрасли, рассказал Володин. "Если речь идет о социальной сфере –
здравоохранение, культура, образование, объем инвестиций должен быть не менее
250 миллионов. А если говорить о промышленности в сельском хозяйстве, эта уже
цифра возрастает до 1,5 миллиарда", – уточнил спикер Госдумы.
При этом новые законопроекты не будут распространяться на
нефтедобычу, производство сигарет и игорный бизнес. Председатель нижней палаты
уверен, что пакет законопроектов даст толчок к развитию промышленности,
сельского хозяйства, цифровой экономики.
Мощная поддержка ждет и виноградарей. Соответствующий
законопроект, принятый ранее в первом чтении, фактически создает новую отрасль
экономики в России, отметил Володин.
Помимо прочего, предполагается в два раза снизить НДС для
тех, кто выращивает и продает виноград. Это один из приоритетных документов для
депутатов. Спикер выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен в
окончательном чтении до конца года.