Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу Россия 24 рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Депутаты приняли профицитный бюджет, а это значит, что всеобязательства будут исполнены. Санкции, падение цен на нефтьи другие негативные факторы на это не повлияют, подчеркнул законодатель.Одним из приоритетов при принятии документа стал вопроссбалансированности бюджетов регионов. Володин указал на важность созданияусловий для их развития. С этой целью парламентарии распределили подавляющеебольшинство бюджетных трансфертов, до января они будут доведены до регионов,отметил Володин.Принятые меры позволят уже с весны начать строительствосоциальных объектов на местах. Вместе с изменениями в 44-й ФЗ это повыситэффективность расходования бюджетных средств, уверен законодатель.Для развития регионов не менее важна их инвестиционнаяпривлекательность. Поспособствовать притоку денег в субъекты Федерации долженпакет законопроектов и поощрении капиталовложений. В первом чтении документыбудут рассмотрены 10 декабря.Минимальный размер инвестиций может быть разным для той илииной отрасли, рассказал Володин. "Если речь идет о социальной сфере –здравоохранение, культура, образование, объем инвестиций должен быть не менее250 миллионов. А если говорить о промышленности в сельском хозяйстве, эта ужецифра возрастает до 1,5 миллиарда", – уточнил спикер Госдумы.При этом новые законопроекты не будут распространяться нанефтедобычу, производство сигарет и игорный бизнес. Председатель нижней палатыуверен, что пакет законопроектов даст толчок к развитию промышленности,сельского хозяйства, цифровой экономики.Мощная поддержка ждет и виноградарей. Соответствующийзаконопроект, принятый ранее в первом чтении, фактически создает новую отрасльэкономики в России, отметил Володин.Помимо прочего, предполагается в два раза снизить НДС длятех, кто выращивает и продает виноград. Это один из приоритетных документов длядепутатов. Спикер выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен вокончательном чтении до конца года.