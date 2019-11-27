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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-vot-obidno-zatravlennaya-rotaru-otreagirovala-na-shumixu-iz-za-priezda-v-rossiyu.html" target="_blank">Вот обидно: затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию</a> - Известие о приезде Софии Ротару в Россию, а также о ее участии в фестивале Песня года после годичного молчания вызвало шумиху. Сын певицы Руслан Евдокименко прокомментировал скандал.