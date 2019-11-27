В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что запланировала косметический ремонт в своей квартире.

Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату.Однако, в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были.При этом, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект.Заказчицей договор в одностороннем порядке был расторгнут, в связи с нарушением сроков его исполнения.По результатам проведённой проверки СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.