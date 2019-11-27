Самолет, который нарушил воздушное пространство над Вашингтоном, пока не рассматривается как враждебный. Истребители на месте и докладывают об остановке, сообщат Командование противоракетной обороны США NORAD на своей странице в микроблоге Twitter.

Самолет, который нарушил воздушное пространство над Вашингтоном, пока не рассматривается как враждебный. Истребители на месте и докладывают об остановке, сообщат Командование противоракетной обороны США NORAD на своей странице в микроблоге Twitter.Senior interagency officials are monitoring the situation on a national event conference call. Our jet fighters are on site and responding. Plane is not considered hostile at this time.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 26 ноября 2019 г.Ранее в столице Соединенных Штатов была объявлена воздушная тревога. Над Белым домом и Капитолием закрыли небо. Причиной стал некий неопознанный летательный аппарат.Чрезвычайный режим ввели в девять часов утра по местному времени, а через 20 минут его отменили.