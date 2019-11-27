В ходе визита особое внимание было уделено качеству предоставления гражданам государственных услуг по линии миграции.

В целях контроля за проведением сотрудниками полиции мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг, предоставляемых МВД России, врио начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Валерий Саржин вместе с представителями общественного совета при ОМВД посетил отдел по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому району.Валерий Саржин в ходе общения с сотрудниками Отдела коснулся вопросов полноты исполнения требований действующих регламентов, мероприятий по информированию населения о возможности получения государственных услуг в электронном виде и посредством обращения в МФЦ.Члены общественного совета при ОМВД задали вопросы о времени ожидания граждан в очереди и о взаимодействии полиции с многофункциональными центрами в части оказания государственных услуг населению.Особое внимание и Врио начальника регионального УМВД и общественники в ходе рабочего визита уделили оснащенности помещения для приёма граждан, полноте сведений, представленных на информационных стендах, и общей организации работы.В завершение визита начальнику Отдела даны поручения и рекомендации по улучшению деятельности в данном направлении, с акцентом на качество, удобство и своевременность оказания населению государственных услуг по линии миграции.