Бывший учитель ОБЖ Виктор Садлинский заключил мировое соглашение с руководством Боровской школы, в которой ранее работал. Педагога уволили по статье из-за скандального видео, которое распространилось в Сети.

Бывший учитель ОБЖ Виктор Садлинский заключил мировое соглашение с руководством Боровской школы, в которой ранее работал.Педагога уволили по статье из-за скандального видео, которое распространилось в Сети. На опубликованных кадрах учитель не стеснялся матерных слов в адрес учеников, а также применил к ним физическое насилие в виде затрещин. За педагога заступились некоторые люди, поскольку посчитали, что до такого эмоционального состояния Садлинского довели сами ученики.Представители местной администрации уволили вспыльчивого учителя ОБЖ по статье 336 Трудового кодекса России. Виктор Садлинский, в свою очередь, пытался обжаловать отстранение от работы и подал соответствующий иск. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Тюменского районного суда, стороны заключили мировое соглашение, оно утверждено судом.Виктор Садлинский рассказал 72.RU, что удовлетворен развитием событий. По его словам, он может продолжить заниматься педагогической деятельностью, поскольку статья, по которой его уволили, теперь отменена. Учитель отметил, что не имеет никаких претензий к Боровской школе и надеется, что его история станет для всех уроком, из которой каждый сделает выводы.По условиям мирового соглашения, Садлинский не может вернуться в школу, где ранее работал. В настоящее время бывший педагог тюменской школы не хочет возвращаться к учительской деятельности, поскольку после случившегося у него "остался небольшой осадок" и он хочет попробовать себя в какой-нибудь другой сфере.