После расставания с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская стремится не раскрывать подробности своей личной жизни. Тем не менее, недавно поклонники заметили изменения в фигуре знаменитости и начали активно поздравлять ее с новой беременностью.

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская стремится не раскрывать подробности своей личной жизни. Тем не менее, недавно поклонники заметили изменения в фигуре знаменитости и начали активно поздравлять ее с новой беременностью.Сейчас Юлия воспитывает трех чудесных ребятишек разного возраста -13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения. Кроме того, заботливая мама успевает строить карьеру в мире шоу-бизнеса. Так недавно она провела церемонию вручения премии "Золотой граммофон".Снимками с мероприятия знаменитость поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На них она позирует в длинном мерцающем платье с открытыми руками. Наряд подчеркивает изысканную прическу Барановской и ее макияж, однако пользователи обратили внимание не на образ, а скорее на заметно округлившийся животик телеведущей.Многие заподозрили Юлию в четвертой беременности и начали на все лады поздравлять со скорым пополнением. Большинство, конечно, просто выразили теплые слова поддержки и комплиментов, но нашлись и те, кто всерьез решил, будто бы Барановская намерена в скором времени сообщить радостную весть.24 Ноя 2019 в 11:25 PST"Юлечка, Вы в положении?!?😀 Круто!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Юля, вы в ожидании чуда???", – любопытствовали пользователи.Впрочем, как оказалось, на самом деле о беременности речи не идет. Пиар-директор Барановской Элина прокомментировала эти слухи. По словам девушки, в скором времени ожидать чудную весть не стоит."Какой может быть комментарий? Ну, что-то пишут люди. Ну, а вы сами этого не понимаете? На других фото живота не видно, это просто неудачный ракурс", – поспешила заверить народ Элина в разговоре с корреспондентами издания .