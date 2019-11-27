Актер Дмитрий Харатьян заметно преобразился. Накануне 60-летнего
юбилея знаменитость привела себя в форму.
Актер Дмитрий Харатьян заметно преобразился. Накануне 60-летнего
юбилея знаменитость привела себя в форму.
Супруга артиста Марина Майко поделилась свежим снимком мужа в "Инстаграм". Народный артист выглядит достаточно молодо для своих лет. Дмитрий Харатьян, как
показалось, постройнел и посвежел.
Отметим, что последние несколько лет некогда любимец советских
женщин не радовал внешним видом. У артиста появились мешки под глазами и вырос
живот. К счастью поклонников, Дмитрий взял себя в руки.
К слову, Харатьян не единственный актер, которого периодически
критикуют за внешний вид. Например, Александр Домогаров, по мнению обывателей, потерял
былую привлекательность. Ходят слухи, что актер резко постарел из-за пристрастия
к алкоголю. Отметим, что сам Домогаров опровергает сплетни о своей зависимости.
26 Ноя 2019 в 10:41 PST
К слову, не скрывает, что когда-то любил
приложиться к рюмке. По словам артиста, пагубное пристрастие чуть не стоило ему
жизни. Актер садился за руль в состоянии алкогольного опьянения и попадал ДТП,
которые чудом обошлись без серьезных последствий. Зависимость от алкоголя у
Дмитрия развилась в тот момент, когда на него обрушилась всенародная любовь. Как
и многие звезды, Харатьян не сразу справился со своей популярностью.
Избавиться от вредной привычки артисту было очень трудно. Он
решил обратиться к вере, начал посещать церковь. Поддерживала звезду жена.
уже более 15 лет не употребляет алкоголь.