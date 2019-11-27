Актер Дмитрий Харатьян заметно преобразился. Накануне 60-летнего юбилея знаменитость привела себя в форму.

Актер Дмитрий Харатьян заметно преобразился. Накануне 60-летнегоюбилея знаменитость привела себя в форму.Супруга артиста Марина Майко поделилась свежим снимком мужа в "Инстаграм". Народный артист выглядит достаточно молодо для своих лет. Дмитрий Харатьян, какпоказалось, постройнел и посвежел.Отметим, что последние несколько лет некогда любимец советскихженщин не радовал внешним видом. У артиста появились мешки под глазами и выросживот. К счастью поклонников, Дмитрий взял себя в руки.К слову, Харатьян не единственный актер, которого периодическикритикуют за внешний вид. Например, Александр Домогаров, по мнению обывателей, потерялбылую привлекательность. Ходят слухи, что актер резко постарел из-за пристрастияк алкоголю. Отметим, что сам Домогаров опровергает сплетни о своей зависимости.26 Ноя 2019 в 10:41 PSTК слову, не скрывает, что когда-то любилприложиться к рюмке. По словам артиста, пагубное пристрастие чуть не стоило емужизни. Актер садился за руль в состоянии алкогольного опьянения и попадал ДТП,которые чудом обошлись без серьезных последствий. Зависимость от алкоголя уДмитрия развилась в тот момент, когда на него обрушилась всенародная любовь. Каки многие звезды, Харатьян не сразу справился со своей популярностью.Избавиться от вредной привычки артисту было очень трудно. Онрешил обратиться к вере, начал посещать церковь. Поддерживала звезду жена.уже более 15 лет не употребляет алкоголь.