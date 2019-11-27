В Иркутске подросток спас девятилетнюю девочку, которую рецидивист-педофил силой затолкал в машину на глухой улице у торговых складов. Всё попало на камеры наружного наблюдения. Подозреваемый уже арестован.

В Иркутске подросток спас девятилетнюю девочку, которую рецидивист-педофил силой затолкал в машину на глухой улице у торговых складов. Всё попало на камеры наружного наблюдения. Подозреваемый уже арестован."Обернулся, и увидел, как мужчина сажает ее в машину", — сказал подросток.Это кадры с камеры наблюдения в Ленинском районе Иркутска. Мужчина силой затаскивает девятилетнюю девочку в автомобиль. Все это увидел случайно проходящий мимо школьник.Несмотря на то, что здесь проезжая часть, место не многолюдное. Страшно представить, как бы закончился субботний день школьницы, если бы ее крики о помощи не услышал Вячеслав.Как рассказывает Слава, он сразу понял, что силы не равны, одному не справиться. Стал звать на помощь."Он спросил меня: ты уверен, что ее похищают? Я сказал — да! И мы побежали к ней на помощь", — говорит Вячеслав Дорошенко, ученик школы № 37 Иркутска.Рядом оказался житель Ленинского района. Чинил машину."Мальчишка подбежал с таким выражением лица и эмоциональным рассказом, что как бы такую реакцию сложно подделать и просто я доверился ему", — рассказал Глеб Сизых, житель Иркутска.Осознав, что его преследуют, злоумышленник высадил девочку на перекрёстке. Мама Вячеслава уверена — сын пойдёт работать в правоохранительные органы."Я горжусь своим сыном! Это естественно! Он у меня хоть маленький, худенький, но герой!" – сказала Дарья Дорошенко, мама Вячеслава.Сотрудники Росгвардии спустя несколько часов задержали преступника. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.