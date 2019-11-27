Журналист Константин Придыбайло отправил письмо историку Олегу Соколову в СИЗО и получил на него ответ. Обвиняемый в убийстве пожаловался на то, что ему чудовищно тяжело, а также на отсутствие условий для работы.

Журналист Константин Придыбайло отправил письмо историку Олегу Соколову в СИЗО и получил на него ответ. Обвиняемый в убийстве пожаловался на то, что ему "чудовищно тяжело", а также на отсутствие условий для работы.Письмо Соколова опубликовал на своей странице в Facebook Константин Придыбайло. Доцент-расчленитель написал, что произошедшее с ним, "словно страшный сон", и он до сих пор не может поверить в случившееся.Кроме того, бывший сотрудник СПбГУ назвал самым трудным в его нынешнем положении то, что он не может работать, поскольку для этого нет условий. "Ведь для работы нужно много книг, архивы", — рассказал в письме Олег Соколов. При этом обвиняемый в убийстве отметил, что он постарается все вынести."Для меня главное, что я еще нужен людям. Только это меня может поддержать в это ужасное время", — сообщил Соколов. При этом он попросил передать всем, кто его знает, что ему "очень важно сейчас получать такие письма", как прислал ему Константин Придыбайло.Журналист, в свою очередь, прокомментировал пожелания историка. Придыбайло рассказал, что он хотел бы, чтобы у Олега Соколова была возможность работать, читать, писать в СИЗО и где бы он ни находился. По мнению журналиста, это стало бы интересным и правильным шагом, который позволит обвиняемому "преодолеть все это".Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. На протяжении некоторого времени историк находился с девушкой в близких отношениях. Жестокое убийство на почве бытового конфликта произошло 7 ноября. После этого Соколов попытался избавиться от тела Ещенко, расчленив его и утопив в Мойке, но сотрудники правоохранительных органов поймали его с поличным.