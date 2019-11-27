Россия стремительно вырвалась на четвертое в мире место по количеству людей с ожирением. Причем за 33 года число толстяков выросло в 2,5 раза. Сегодня каждый третий россиянин трудоспособного возраста имеет проблемы с лишним весом. Среди них и сын самого известного живописца страны Никаса Сафронова.

Россия стремительно вырвалась на четвертое в мире место по количеству людей с ожирением. Причем за 33 года число толстяков выросло в 2,5 раза. Сегодня каждый третий россиянин трудоспособного возраста имеет проблемы с лишним весом. Среди них и сын самого известного живописца страны Никаса Сафронова.Лука Затравкин – самый любимый сын художника Никаса Сафронова – весит около 200 килограммов. Иногда из-за своей полноты он попадает в нелепые ситуации. Недавно в самолете рейса Казань-Москва он решил пойти туалет, а выбраться самостоятельно уже не смог и начал звать на помощь. Как говорят очевидцы, Лука колотил по стенам, царапал дверь, кричал и страшно протяжно выл.Луку охватила паника, ведь самолет начал снижаться, и командир объявил о необходимости пристегнуть ремни, а он сидел на унитазе и не мог подняться. В итоге парень начал истошно орать, что не собирается умирать в туалете. К счастью, экипажу его удалось вызволить. Эту анекдотичную историю сообщила в своем телеграм-канале Божена Рынска. Как напоминает наследник Сафронова уже раза три застревал в унитазах различных самолетов, но все равно не отказывается от их посещения.Ранее в интервью "Дни.ру" сокрушался: "Мой сын Лука тоже очень полный. Однажды я ему сказал, что он должен похудеть, чтобы быть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов. Но сегодня снова набрал".