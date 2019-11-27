Морозный декабрь – самое горячее для артистов время. Новогодние съемки, корпоративы, и везде надо поспеть. Эти концерты – самые высокооплачиваемые у артистов. Поэтому они и шутят, что, мол, месяц год кормит.

Морозный декабрь – самое горячее для артистов время. Новогодние съемки, корпоративы, и везде надо поспеть. Эти концерты – самые высокооплачиваемые у артистов. Поэтому они и шутят, что, мол, месяц год кормит.Среди артистов, которые не отказываются работать под бой курантов, Владимир Пресняков-младший. Его песни про "Стюардессу по имени Жанна" и "Зурбаган" пользуется неизменной популярностью уже третье десятилетие. А люди готовы слушать их снова и снова!"Однажды на заре своей карьеры я остался в Новый год дома и просто не знал, что делать, – признался Пресняков за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле. – Я не знал, какие салаты есть, какие "огоньки" смотреть. И понял, что подобные посиделки у телевизор – не мое. С тех пор стараюсь всегда уходить из дома и работать. А с женой и ребенком накрываем стол чуть позже".В одном из интервью певец рассказывал: "Один раз после выступления подошел чувачок: "Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз "Стюардессу". Я спел ее в разных стилях – джазовом, медляком... А он: "Не надо, вы пойте как всегда".Что же касается заработков, то известно, что в прошлом году самой дорогой российской артисткой на новогодних корпоративах была Алла Пугачева: ее выступление стоило €350 тыс (примерно 25 млн рублей по курсу ЦБ), да и то при условии, что бой курантов она слушает у себя дома. У ее бывшего зятя Владимира Преснякова запросы заметно скромнее – за концерт он получал лишь около 2 миллионов рублей.