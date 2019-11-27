Вестям стало известно, что в Иваново задержан заместитель директора департамента природопользования Владимирской области Олег Лобанов.

Вестям стало известно, что в Иваново задержан заместитель директора департамента природопользования Владимирской области Олег Лобанов. В Телеграмм-канале пресс-секретарь губернатора подтверждает факт задержания, но не комментирует его:«Ко мне стали поступать запросы по поводу задержания в городе Иваново заместителя директора департамента природопользования Владимирской области Олега Лобанова. Коллеги, я не имею права давать комментарии по вопросам, касающимся работы правоохранителей. Исходя из имеющихся у меня данных, подскажу, что обратиться за получением информации можно в УМВД по Ивановской области, так как задержание Олега Лобанова не имеет никакого отношения к его работе в администрации Владимирской области.»