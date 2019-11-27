27 ноября состоялась премьера клипа Жасмин на песню Сильней огня. Это первая сольная работа Жасмин с поэтом Михаилом Гуцериевым. Впервые певица сотрудничала и с режиссером клипа Сергеем Солодким. Известный клипмейкер уверяет, что отталкивался от строчки Сильней горячий зной в твоей постели…, которая сразу натолкнула на визуальные образы.

27 ноября состоялась премьера клипа Жасмин на песню "Сильней огня". Это первая сольная работа Жасмин с поэтом Михаилом Гуцериевым. Впервые певица сотрудничала и с режиссером клипа Сергеем Солодким. Известный клипмейкер уверяет, что отталкивался от строчки "Сильней горячий зной в твоей постели…", которая сразу натолкнула на визуальные образы.Съемки клипа проходили в октябре в столице Израиля, где одну из главных ролей в клипе сыграл местный актер и преподаватель актёрского мастерства Гал Бен Амара.История про испепеляющие отношения между мужчиной и женщиной, про страсть и яркие эмоции развернулась в уникальном доме, который построен по специальному дизайну и представляет огромный интерес для различных мировых архитектурных журналов."Это интересная история, зрителю, я думаю, понравится. Они окунутся в два мира: в одном пара существует, они любят друг друга, ссорятся и мирятся; в другом — он её предал, она хочет вернуть ему ту боль, которую он ей причинил. Он не хочет с этим мириться, но понимает, что это уже слишком поздно", — рассказала о своих впечатлениях .Интересно, что в одной из сцен рожденной в строгой восточной семье артистке пришлось сниматься сразу с двумя сексуальными красавцами в одном постели. Интересно, что на это скажет ее муж – бизнесмен Илан Шор?Ранее в интервью "Дни.ру"она : "Супруг у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами, с которыми я общаюсь. Сейчас он стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно. когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню "Любовь-отрава", муж мне потом высказал: "Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?" И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит".