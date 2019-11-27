Это налог на квартиры и другую недвижимость, а также землю и транспорт. В управлении федеральной налоговой службы по Владимирской области подвели итоги работы за 9 месяцев этого года.

Это налог на квартиры и другую недвижимость, а также землю и транспорт. В управлении федеральной налоговой службы по Владимирской области подвели итоги работы за 9 месяцев этого года.За январь-октябрь владимирцы заплатили один миллиард двести миллионов рублей рублей имущественных налогов до наступления срока оплаты. Подоходный налог принес в бюджет региона почти 18 миллиардов рублей, некоторые жители готовы перейти к налогам для самозанятых: это система, при которой жители предоставляющие услуги должны отчислять в казну от 4 до 6 процентов прибыли. В основном это пассажирские перевозки, репетиторство, реклама и сдача жилья в аренду. Лидирующее место в консолидированном бюджете занимает налог на добавленную стоимость, более 22 миллиардов рублей, сумма выросла по сравнению с прошлым годом, когда НДС составлял 18 процентов. Вопрос, почему налоги растут быстрее экономики по-прежнему остается главным.Алексей Горюнов, руководитель УФНС России по Владимирской области: «Происходит это за счет качества налогового администрирования, за счет того, что в процесс налогообложения вовлекаются те налогоплательщики, которые платили налогов не столько, сколько положено, а столько, сколько они хотят. За счет этого и обеспечивается та положительная динамика поступления налогов над темпами роста экономики.»