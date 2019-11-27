Лука Затравкин вышел из себя после травли, которая обрушилась на него после инцидента в туалете самолета. Сын Никаса Сафронова планирует разобраться с авиакомпанией Победа в правовом поле.

Лука Затравкин вышел из себя после травли, котораяобрушилась на него после инцидента в туалете самолета. Сын Никаса Сафроновапланирует разобраться с авиакомпанией "Победа" в правовом поле.На ролике, облетевшем Сеть, наследникзнаменитого художника не мог покинуть туалет из-за проблем с лишним весом. "Яне умру в туалете!", – кричал Лука. Видео посмотрели тысячи россиян, и многиевысмеяли мужчину за полноту.Сыну Никаса Сафронова помогаливыбраться члены экипажа, кто-то снимал происходящее на камеру, при этом всалоне стоял хохот. А вот Луке совсем не смешно. "Я в очень подавленномсостоянии, что вся эта история попала в СМИ", – приводит слова Затравкина Телеграм-каналMash.Теперь сын Никаса Сафронованамерен разобраться с лоукостером и автором скандального видео через адвокатов.Лука намерен подать в суд.Отметим,Лука Затравкин – любимый сын – весит около 200 килограммов.Иногда из-за своей полноты он попадает в нелепые ситуации. Напомним, скандальный инцидентпроизошел в самолете рейса Казань-Москва.Какписали "Дни.ру", ранее сокрушался по поводу веса наследника. "Мойсын Лука тоже очень полный. Однажды я ему сказал, что он должен похудеть, чтобыбыть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похуделсо 159 до 73килограммов. Но сегодня снова набрал", – говорил художник.