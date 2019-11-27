Лука Затравкин вышел из себя после травли, которая
обрушилась на него после инцидента в туалете самолета. Сын Никаса Сафронова
планирует разобраться с авиакомпанией Победа в правовом поле.
Лука Затравкин вышел из себя после травли, которая
обрушилась на него после инцидента в туалете самолета. Сын Никаса Сафронова
планирует разобраться с авиакомпанией "Победа" в правовом поле.
На ролике, облетевшем Сеть, наследник
знаменитого художника не мог покинуть туалет из-за проблем с лишним весом. "Я
не умру в туалете!", – кричал Лука. Видео посмотрели тысячи россиян, и многие
высмеяли мужчину за полноту.
Сыну Никаса Сафронова помогали
выбраться члены экипажа, кто-то снимал происходящее на камеру, при этом в
салоне стоял хохот. А вот Луке совсем не смешно. "Я в очень подавленном
состоянии, что вся эта история попала в СМИ", – приводит слова Затравкина Телеграм-канал
Mash.
Теперь сын Никаса Сафронова
намерен разобраться с лоукостером и автором скандального видео через адвокатов.
Лука намерен подать в суд.
Отметим,
Лука Затравкин – любимый сын – весит около 200 килограммов.
Иногда из-за своей полноты он попадает в нелепые ситуации. Напомним, скандальный инцидент
произошел в самолете рейса Казань-Москва.
Как
писали "Дни.ру", ранее сокрушался по поводу веса наследника. "Мой
сын Лука тоже очень полный. Однажды я ему сказал, что он должен похудеть, чтобы
быть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похудел
со 159 до 73
килограммов. Но сегодня снова набрал", – говорил художник.