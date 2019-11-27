Сегодня ночью на лечение в Морозовскую больницу столицы уехал трехлетний Захар Пучков из Гусь- Хрустального.

Сегодня ночью на лечение в Морозовскую больницу столицы уехал трехлетний Захар Пучков из Гусь- Хрустального. Госпитализация Захара- лучший ответ на очередной официальный запрос к областным чиновникам о планах по лечению малыша с редким генетическим заболеванием. У Захара Пучкова- нейрональный цероидный липофусциноз. Болезнь без терапии не оставляет шансов. Напомним, обеспечить Захара жизненно необходимым препаратом "Церлипоназа Альфа" департамент здравоохранения обязали по суду. За историей Захара мы следили несколько месяцев. И вот первый курс проведут столичные нейрохирурги. Все подробности и интервью с мамой Захара - в выпусках " Вестей" и на нашем сайте