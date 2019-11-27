Пока одна часть общества ломает головы над вопросом, куда пропали унитазы с украинских кораблей, возвращенных Россией, другая интересуется – для чего Владимир Зеленский буквально по горло влез в этот дурно пахнущий скандал. Свою версию причин изложил политолог Иван Мезюхо.

Пока одна часть общества ломает головы над вопросом, куда пропали унитазы с украинских кораблей, возвращенных Россией, другая интересуется – для чего Владимир Зеленский буквально по горло влез в этот дурно пахнущий скандал. Свою версию причин изложил политолог Иван Мезюхо.Заявление Владимира Зеленского о том, что он будет требовать от России неких недостающих элементов возвращенных украинских катеров, президент Украины, кажется, пытался вырыть яму Москве. Однако, в полном соответствии с русской народной мудростью, угодил туда сам.Учитывая, что весь скандал вертится вокруг унитазов, которые были на судах в момент передачи украинским военным и пропали по дороге в порт, скверный запах этой истории будет преследовать политика еще долго. Тем более, что самому ему отступать назад и отказываться от своих слов тоже нельзя.Есть еще по меньшей мере одна причина, по которой власти Украины не перестают говорить о мифической краже унитазов с украинских кораблей. "Команда украинского лидера использует разные информационные поводы для отвлечения внимания граждан страны от проблем экономики и политики", – цитирует политолога Ивана Мезюхо."Не просто так Зеленский муссирует тему Крыма, до сих пор обсуждают вопрос об украинских катерах. Отодвигаются на второй непопулярные темы в информационном пространстве Украины: земельной реформы, встреча участников "нормандского формата", – добавил эксперт.По его словам, это, однако, не спасает Владимира Зеленского от нападок со стороны радикалов и представителей оппозиции. А постоянное муссирование пустых скандалов, особенно столь сомнительных, как история с пропажей унитазов на украинских кораблях, рискует отвернуть от президента Украины и его команды даже самых лояльных избирателей.Материал дополняется.