Борьбу Владимира Зеленского за то, чтобы украинское общество наконец признало его серьезным политиком, можно объявить проваленной. Оппоненты, эксперты и простые избиратели до сих пор относятся к президенту Украины так, словно он всего лишь шоумен.

Борьбу Владимира Зеленского за то, чтобы украинское общество наконец признало его серьезным политиком, можно объявить проваленной. Оппоненты, эксперты и простые избиратели до сих пор относятся к президенту Украины так, словно он всего лишь шоумен.Очередным фактом, лишь подтверждающим это унизительное положение, стал старт продаж носков с цитатами украинского лидера. В торговых точках Житомира любой желающий сможет приобрести себе эти изделия зеленого цвета с нанесенными на ними запомнившимися общественности фразами Владимира Зеленского, передает портал "Украина.ру".В частности, запала в народную память перебранка президента Украины с секретарем горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Тогда Владимир Зеленский неожиданно для себя выяснил, что за его собеседником тянется криминальный след, в связи с чем весьма эмоционально попросил покинуть зал. Размещенные на носках фразы "Выйди отсюда, разбойник" и "Плохо слышишь меня?" отсылают покупателей именно к этому эпизоду.По сообщениям СМИ, можно приобрести носки с еще одной крылатой фразой Владимира Зеленского, также глубоко врезавшейся в народную память. "Я ж не лох" – именно так президент Украины пытался переубедить украинских националистов, отказавшихся выполнять его приказ, в своей правоте. Пока, судя по всему, относительно статуса политика сомневаются даже его сторонники.Материал дополняется.