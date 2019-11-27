Суд арестовал 33-летнюю жительницу Подмосковья, бросившую новорожденную дочь в кустах.

Суд арестовал 33-летнюю жительницу Подмосковья, бросившую новорожденную дочь в кустах.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Младенца, которому не исполнилось и месяца, темным вечером 24 ноября нашли в кустах недалеко от детского сада в поселке Дружба Раменского района. Несмотря на то, что на улице был мороз, девочка пробыла на улице недолго, так что обошлось без обморожений.На следующий день с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась женщина, уроженка одной из республик Средней Азии. Она сообщила вначале, что якобы оставила дочку у знакомой, однако на допросе призналась, что, не желая воспитывать дочь, бросила ее в кустах в холодную ночь.Она заявила, что "понимала прекрасно, что ребенок может умереть, но все равно решила это сделать".В рамках уголовного дела о покушении на убийство малолетней, нерадивая мать на два месяца отправлена в следственный изолятор. Новорожденная и старший ребёнок женщины, которому полтора года, находятся в больнице.