Жителя Ижевска задержали по подозрению в попытке продать иностранным спецслужбам данные о военно-космических разработках России. Мужчина планировал создать в Удмуртии организацию, ..

Жителя Ижевска задержали по подозрению в попытке продать иностранным спецслужбам данные о военно-космических разработках России. Мужчина планировал создать в Удмуртии "организацию, которая бы добывала секретную информацию", сообщает .Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении жителя Удмуртии, так как факта государственной измены не было. Мужчине объявили "официальное предостережение". Как отмечает , ранее у злоумышленника действительно был доступ к государственной тайне.