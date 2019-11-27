Остальные жители дома сумели выбраться самостоятельно

Вечером 25 ноября в Коврове на улице Московской случился пожар в квартире на 1 этаже. Виновник пожара самостоятельно выкинул горящий матрас на улицу, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Приехавшие на вызов пожарные увидели, что подъезд заполоняется дымом. Пьяный мужчина с 1-го этажа самостоятельно выкинул горящий матрас из окна, а заранее выбравшиеся из здания жители, помогли его потушить.Причиной пожара стало неосторожное курение в квартире, где проживает мать с двумя сыновьями, злоупотребляющими алкоголем. К счастью, никто не пострадал.