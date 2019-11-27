Сейчас 20 учеников вынуждены по часу сидеть на остановке общественного транспорта чтобы не пропустить маршрутный автобус.

Альтернативы единственному автобусу пока нет. Сейчас 20 учеников вынуждены по часу сидеть на остановке общественного транспорта чтобы не пропустить маршрутный автобус.Жители микрорайона Лунево уже устали выходить на сходы, но и добираться с детьми до школы в 11 километрах от дома им крайне неудобно. А ездить приходится каждый день. Со школьным автобусом было бы легче, признаются родители. В 46 школу из Лунево вынуждены добираться 20 детей.Кристина Дворкина, местная жительница: «Добираются, вот вынуждены возить на машине туда и обратно, потому что других вариантов нет, если бы был, конечно, школьный автобус, было бы проще, не пришлось отвлекаться.»По словам родителей, до местных властей достучаться пока не удается, а проблема стоит остро: ведь речь идет о безопасности детейОльга Смирнова, местная жительница: «Тем более сейчас зимний период, темнеет рано и все остальное, то есть маленького ребенка страшно даже отпускать на автобусе на такое длительное расстояние.»Дорога до школы - это полбеды, но что делать детям после уроков, спрашивают родители. Автобус 13с ходит всего раз в час. Между рейсами школьники вынуждены либо сидеть на остановке, либо где-то гулять. В любом случае, на длительное время они остаются без присмотра взрослых.Татьяна Питиримова, член общественной палаты Владимирской области: «Дети рано встают, не попадают в школу к намеченным урокам, приходится где-то болтаться детям, опять же. И та же история, когда дети уезжают обратно, если опоздал ребенок, ну мало ли, он даже в туалет побежал, не успел на 1-2 минуты, ему нужно будет ждать транспорт целый час.»По мнению Геннадию Прохорычева, уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области, есть 2 варианта решения проблемы. К нему родители обращались неоднократноГеннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «Увеличить количество рейсов, то есть сократив между ними время, или еще один автобус купить за счет города или области для того чтобы подвозить детей в 46 школу.»В мэрии жителей понимают, но для того чтобы в микрорайоне появился, наконец, школьный автобус, одного желания мало. Сложность состоит в том, что в Лунево нет необходимой транспортной инфраструктуры.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира: «Сегодня состоялся выезд на место специалистов управления образования с участием сотрудников ГАИ и представителей управления ЖКХ, которые отвечают за дороги в этой территории, принято очень важное решение - в самые ближайшие дни провести комиссию по безопасности дорожного движения, где будет принято решение, каким образом решить эту проблему, чтобы детям было комфортно, безопасно и удобно.»С решением вопроса в мэрии пообещали не затягивать. Новый маршрут должен будет связать все, даже самые отдаленные домовладения микрорайона со школой. Комфорт и безопасность детей в приоритете.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. Вести Владимир