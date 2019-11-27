Бывшая участница группы Ранетки Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Имя нового избранника артистка пока держит в секрете. Такой свадьбы у меня никогда не было... Я впервые чувствовала ..

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Имя нового избранника артистка пока держит в секрете."Такой свадьбы у меня никогда не было... Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в загсе", – приводит ее слова .Напомним, в 2010 году Женя Огурцова узаконила отношения с музыкантом Павлом Авериным. Супруги прожили в браке три года. Вторым мужем артистки стал дизайнер Анатолий Рамонов. У пары есть сын Марк, сообщает "".26 Ноя 2019 в 4:31 PST