Планируется обеспечить 6500 пациентов.
В регион поступило 13 противовирусных и гормональных препаратов, антибиотиков, антикоагулянтов и жаропонижающих средств. Все лекарства распределены между медицинскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
С начала этой недели активизирована выдача препаратов пациентам. В приоритете – доставка на дом.
«Медикаменты выдаются пациентам либо с подтверждённым диагнозом Covid-19, либо при наличии типичных симптомов инфекции и внебольничной пневмонии», – подчеркнула руководитель депздрава Елена Утемова.
Ожидаются дополнительные поставки таблеток. Планируется обеспечить 6500 человек. Обладминистрация отмечает, что этого количества медикаментов недостаточно. Область готова закупать их за счёт своих средств.
В депздраве напоминают, что выбор методов лечения пациента остаётся за лечащим врачом. Если человек лечится амбулаторно, он может обратиться по телефонам горячей линии. Каждый случай с невозможностью получить лекарства будет разбираться отдельно.
Напоминаем, что в регионе ежедневно c 8:00 до 20:00 работает колл-центр по вопросам, связанным с Covid-19: 8 (800) 350-17-33. Обращения граждан принимаются также через «WhatsApp» и «Viber»: 8 (904) 252-90-02.