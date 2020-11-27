Планируется обеспечить 6500 пациентов.

В регион поступило 13 противовирусных и гормональных препаратов, антибиотиков, антикоагулянтов и жаропонижающих средств. Все лекарства распределены между медицинскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.С начала этой недели активизирована выдача препаратов пациентам. В приоритете – доставка на дом.«Медикаменты выдаются пациентам либо с подтверждённым диагнозом Covid-19, либо при наличии типичных симптомов инфекции и внебольничной пневмонии», – подчеркнула руководитель депздрава Елена Утемова.Ожидаются дополнительные поставки таблеток. Планируется обеспечить 6500 человек. Обладминистрация отмечает, что этого количества медикаментов недостаточно. Область готова закупать их за счёт своих средств.В депздраве напоминают, что выбор методов лечения пациента остаётся за лечащим врачом. Если человек лечится амбулаторно, он может обратиться по телефонам горячей линии. Каждый случай с невозможностью получить лекарства будет разбираться отдельно.Напоминаем, что в регионе ежедневно c 8:00 до 20:00 работает колл-центр по вопросам, связанным с Covid-19: 8 (800) 350-17-33. Обращения граждан принимаются также через «WhatsApp» и «Viber»: 8 (904) 252-90-02.