Соответствующее поручение в марте этого года дал регионам Президент Владимир Путин.

ВоВладимирской области заработал Центр управления регионом. Этот инструмент позволит чиновникамобщаться с населением в режиме онлайн и обсуждать острые проблемы в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта.Соответствующее поручениев марте этого года далрегионамрезидент Владимир Путин.Сообщить о проблеме можно будет в любых популярных группах в соцсетях и на официальном сайте Госуслуг. Кроме того, с 1 декабря заработает и мобильное приложение для обращений. Все сообщения граждан будут собраны системой и отображены на "тепловой карте". Работать с полученными обращениями будут аналитики Центра. Они же передадут полученную информацию органам власти.Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области: «Самое важно, что будут сокращены сроки обработки обращений. Как вы знаете, стандартное обращение рассматривается в течение 30 суток. Здесь будут фаст-треки для ускорения решения проблем. И важно, что по получению обращения гражданин может поставить оценку по 5-балльной системе и будет видно, какой из чиновников, как работает с обращениями граждан».Юлия Шувалова