Можно, если осторожно.

Можно, если осторожно.- Вдошкольных образовательных учреждениях и школах до 1 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц – то есть детей из разных групп детского сада и разных классов школы. Однако в масштабах сложившегося небольшого детского коллектива празднование Нового года вполне возможно, - сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.Она также напомнила, что решение о переходе на любую форму обучения – очную, заочную, дистанционную – принимается на уровне образовательной организации с учётом мнения родительской общественности. Поэтому если у родителей возникают вопросы на эту тему, в первую очередь их необходимо решать с классным руководителем, директором школы.